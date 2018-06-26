Не надо спешить и забегать вперед: Камо Ареян – об отставке Тарона Маргаряна

В мэрии Еревана проходило заседание Совета старейшин Еревана, в котором принимали участие 55 старейшин.

Как передает «Арменпресс», заседание Совета старейшин Еревана вел вице-мэр Камо Ареян, который сообщил, что Тарон Маргарян не участвует в заседании совета старейшин Еревана по причине проблем со здоровьем.

Члены Совета старейшин Еревана от фракций «Елк» и «Еркир цирани» подняли вопрос об отставке мэра Тарона Маргаряна.

Вице-мэр Камо Ареян задал встречный вопрос: а сколько еще продлится работа этого состава Совета старейшин Еревана? «Мы озабочены вопросом об отставке мэра Тарона Маргаряна. Этот закрытый стиль не должен продолжаться. Я не проявляю спешки ни по какому вопросу, однако хотя бы жители Еревана имеют право знать - а сколько еще продлится работа этого состава совета старейшин Еревана? Политические силы должны знать, когда им начинать процессы выдвижения»,- сказал он.

Вице-мэр Камо Ареян призвал не спешить и забегать вперед.

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Уже несколько дней, как в прессе муссируется вопрос об отставке мэра Тарона Маргаряна. Начальник управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана Артур Геворгян не подтвердил эти слухи. Антикоррупционный канал FACT.tvFirst AntiCorruption TV) 25-го июня опубликовал видеоматериалы об имуществе Тарона Маргаряна.