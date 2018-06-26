Я не могу персонифицировать, кто должен оказаться за решеткой: Пашинян – о Роберте Кочаряне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян против персонификации того, что кто-то должен оказаться за решеткой, а кто-то – нет. Наоборот – он может оформить задачу так: должны быть наказаны все те, кто совершил преступление, незаконно обогатился. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе прямой трансляции на Facebook, отвечая на вопрос, является ли он сторонником того, что второй президент Армении Роберте Кочарян «должен оказаться за решеткой».

«Я много раз отвечал на эти вопросы – я не могу оформить задачу так, что кто-то должен оказаться за решеткой, а кто-то – нет. Но я могу оформить задачу так: должны быть наказаны все те, кто совершил преступление, злоупотребил властью, незаконно обогатился, был вовлечен в коррупцию. Вопросом же – кто должен оказаться за решеткой, а кто – нет, должны заниматься органы следствия, прокуратура и суд»,-сказал Никол Пашинян.