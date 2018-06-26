Разведчики ЮВО совершенствуют навыки применения современных средств разведки в горах Армении

На высокогорном полигоне «Камхуд» начался лагерный сбор разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в течение месяца вновь прибывшие военнослужащие освоят навыки маскировки при выполнении учебно-боевых задач, владения и применения штатного и специального бесшумного вооружения и военной техники, средств разведки, управления и связи «Стрелец» и радиолокационных станций «Радиолампа» в высокогорных условиях жаркого климата.

Разведчики также выполнят нормативы по огневой, тактико-специальной подготовке и вождению боевых машин в горно-скалистой местности.

Особое внимание при обучении уделено подготовке разведчиков во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов по сбору, обработке, передаче координат и данных целей для обнаружения, опознавания, целеуказаний и уничтожения объектов условного противника.

К учебным практическим мероприятиям привлечено более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной специальной техники, в том числе и беспилотные летательные аппараты.

Завершится лагерный сбор с разведчиками ЮВО в Закавказье тактико-специальными учениями и проведением конкурса на звание «лучший разведчик» соединения.