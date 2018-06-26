Хозяйственники сферы общепита не зарегистрировали часть работников: по 3 эпизодам КГД обнаружил 76 незарегистрированных работников

Инспекция-управление по малым налогоплательщикам КГД Армении обнаружила в сфере общепита незарегистрированных работников. «ООО «НИКВИН» осуществляет в селе Арамус Котайка 2 вида деятельности – услуги в сферах такси и общепита. В своей заявке на лицензированную деятельность ООО «НИКВИН» отметило зал площадью 215 кв.м и 8-9 автомобилей, однако в мае 2018 года заявило всего о 23 работниках. ООО «НИКВИН» не заключило трудовых договоров с 17 наемными работниками и не заполнило заявки в адрес налогового органа, о чем говорится в ст. 156 НК Армении»,- сказал начальник 5-го отдела инспекции-управления по малым налогоплательщикам КГД Армении Гегам Сармазян. По его словам, после подтверждения подозрений, возникших при проверке данных системой обнаружения рисков, у данного субъекта провели тематическую проверку и наложили штраф в размере 10 млн 200 тысяч драмов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Риск наличия незарегистрированных работников был обоснован и в ООО «Эприкот Проджект», действующем по адресу Ереван, улица Абовяна, 8. Проверки в ресторанном комплексе «Востан», проведенные усилиями 15-го отдела инспекции-управления по малым налогоплательщикам КГД Армении, показали, что там фактически работали 36 наемных работников, а заявки были представлены на 8 человек. На ООО «Эприкот Проджект» возложили дополнительные обязательства по выплате в госбюджет 16 млн 800 тысяч драмов»,- сообщил начальник 15-го отдела инспекции-управления по малым налогоплательщикам КГД Армении Рубен Саргсян.

В результате проверок, проведенных 9-м отделом инспекции-управления по малым налогоплательщикам КГД Армении в ООО «Храшк-Айги» по адресу село Дитак Араратской области, в объекте общепита выявили и запротоколировали 31 незарегистрированных наемных работников. «Это нарушение предполагает штраф в размере 18 млн 600 тысяч драмов, а обнаруженные нарушения правил эксплуатации кассовых аппаратов предполагают штраф в размере 150 тысяч драмов. Таким образом, общий штраф составит 18 млн 750 тысяч драмов»,- сообщил начальник 9-го отдела инспекции-управления по малым налогоплательщикам КГД Армении Ованес Аракелян.

Проверки пока продолжаются. Окончательные итоги будут подведены по завершении проверок.