В Личке построена внутренняя сеть водоснабжения

В селе Личк Гегаркуникской области сданы в эксплуатацию 1,7 км внутренней сети водоснабжения, благодаря чему водой были обеспечены более 100 квартир-новостроек. Как сообщил «Арменпресс» сельский староста Личка Гнел Григорян, сеть была построена в июне этого года, на субсидии, выделенные правительством Армении и на средства местного бюджета. Общая стоимость проекта – 11млн 190 тысяч драмов, из коих 60% - вклад из местного бюджета, остальные 40% - субсидии, выделенные правительством Армении.

Строительные работы стартовали 3-го июня и завершились 25-го июня. «Внутренняя сеть построена кольцевидно, она будет расширена в сторону новых кварталов села. Программа носит перманентный характер, поскольку село растет, строятся новые дома, им нужно водоснабжение»,- сказал он.

Хосров Хлгатян