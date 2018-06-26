В мэрии Еревана проходит заседание Совета старейшин Еревана, в котором принимают участие 55 старейшин.

Как передает «Арменпресс», заседание Совета старейшин Еревана ведет вице-мэр Камо Ареян, который сообщил, что Тарон Маргарян не участвует в заседании Совета старейшин Еревана по причине проблем со здоровьем.

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Кроме того, не участвует в заседании Совета старейшин Еревана и член счетной комиссии РПА Сурен Нерсисян, его заменяет Григор Минасян.

Член Совета старейшин Еревана от блока «Елк» Ани Самсонян спросила, почему из повестки снят вопрос о передаче в качестве дара имущества фонда «Ереван», на вопрос Камо Ареян ответил, что СНБ проводит расследование в фонде «Ереван».

«Изъяты все документы, задержан директор фонда, и, поскольку нет идеи о дальнейших развитиях, вопрос о передаче в качестве дара имущества фонда «Ереван» снят с повестки»,- сказал он.

В повестке заседания Совета старейшин Еревана – 8 вопросов.