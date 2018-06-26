Французский гитарист Тибо Ковeн провел в Армении мастер-класс

По приглашению ереванской Международной ассоциации гитаристов французский гитарист из «Sony Music» Тибо Ковeн провел в Армении мастер-класс.

Как передает «Арменпресс», Ковeн часто выступает с уроками в разных странах, а в Армению он приехал впервые. «Мне очень понравилась Армения, здесь прекрасная атмосфера. Большое удовольствие – видеть талантливых музыкантов на мастер-классах. Впечатлен исполнительской техникой местных гитаристов, я высокого мнения о всех тех, кто принимал участие в моих мастер-классах в Армении»,- сказал он.

Он знает о том, что в Армении ежегодно проводится международный гитарный фестиваль, и с удовольствием вернется сюда, чтобы принять в нем участие. «Гитара – очень популярный инструмент, он применяется во всех жанрах – от рока до классики»,- сказал Тибо Ковeн.

Организовал этот мастер класс председатель ереванской Международной ассоциации гитаристов, лауреат международных конкурсов Жора Саргсян. Ереванская Международная ассоциация гитаристов организует подобные мероприятия не впервые.