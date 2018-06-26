В ДТП в Гюмри погиб гражданин РФ, российский военнослужащий.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, 26 июня в 06:20 в службу «911» поступил звонок о том, что на территории близ прежнего полка «Ури» города Гюмри произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

На место выехал один боевой расчет.

Выяснилось, что машина марки «Nissan X Trail» (водитель – 22-летний гражданин России Владислав Кулаков) столкнулась с припаркованным прицепом, из-за чего Владислав Кулаков погиб на месте,один пострадавший был доставлен в больницу. Погибший был военнослужащим российской военной базы, младшим сержантом.

Спасатели обесточили автомобиль.

Доставленный в больницу пострадавший был выписан после получения амбулаторной помощи.