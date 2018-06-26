В Китае более 120 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за дождей

Более 124 тысяч человек оказались в зоне бедствия из-за сильных дождей в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, около 1,9 тысячи жителей эвакуированы, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета China Dailyсо ссылкой на местные власти.

Сильные дожди, которые обрушились на регион на прошлой неделе, привели к наводнениям и оползням. В воскресенье в уезде Линъюань шесть человек оказались погребены в собственном доме из-за схода оползня.

Как отмечает издание, по состоянию на понедельник, в 24 уездах зафиксированы наводнения, в зоне бедствия оказались свыше 124 тысяч человек, из них 1871 человек эвакуированы.

Прямой экономический ущерб оценивается в 90 миллионов юаней (около 13,77 миллиона долларов).

В минувшее воскресенье государственное метеорологическое управление Китая объявило "желтый" уровень тревоги из-за угрозы проливных дождей на большей части территории страны, в том числе в провинциях Шаньдун, Хэнань, Шаньси, Сычуань, Гуандун и Хэйлунцзян.