Белый дом призвал Турцию предпринять шаги для укрепления демократии в стране

Соединенные Штаты призывают Турцию предпринять шаги для укрепления демократии в государстве, а также способствовать дальнейшему прогрессу в разрешении существующих между Вашингтоном и Анкарой разногласий. Как передает Арменпресс, об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

По ее словам, в Белом доме в настоящее время планируют организовать телефонный разговор главы государства Дональда Трампа с переизбравшимся на посту президента Турции Тайипом Эрдоганом. "Мы призываем Турцию предпринять шаги для укрепления демократии и продолжения прогресса в направлении разрешения проблем в двусторонних отношениях", - отметила она.