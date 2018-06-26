Помпео не стал называть временные рамки денуклеаризации КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео отказался назвать временные рамки реализации американо-северокорейских договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNN.

"Я не собираюсь устанавливать временнее ограничения, займет ли это два месяца, шесть месяцев, мы приняли на себя обязательства двигаться вперед ускоренными темпами, чтобы обеспечить выполнение того, о чем лидеры двух стран договорились", - сказал дипломат в интервью телеканалу.

По его словам, он "постоянно переосмысливает" итоги переговоров с тем, чтобы решить, следует ли их продолжать.

"Надеюсь, прогресс будет продолжаться", - отметил Помпео.

Ранее он заявлял, что полная денуклеаризация Северной Кореи может быть осуществлена за 2-2,5 года.