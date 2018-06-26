СМИ: два авиалайнера столкнулись в аэропорту Сеула

Самолеты авиакомпаний Korean Air и Asiana Airlines столкнулись во вторник во время рулежки в аэропорту города Кимпхо к западу от Сеула. Как сообщило агентство Yonhap, в результате инцидента никто не пострадал.

Отмечается, что самолет Korean Air задел хвостовой частью крыло авиалайнера Asiana Airlines, из-за чего оба получили повреждения. На момент столкновения в салонах Boeing-747 и Airbus A-330 не было пассажиров, передает Арменпресс.

Предположительно, инцидент произошел по причине плохой видимости, поскольку в Кимпхо идет сильный дождь. Также это привело к задержке вылета нескольких рейсов.