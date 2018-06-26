Британский парламент проголосовал за расширение аэропорта Хитроу

Британский парламент одобрил инициативу правительства о строительстве третьей взлетно-посадочной полосы в столичном аэропорте Хитроу, как передает Арменпресс, об этом сообщает в ночь на вторник Sky News.

За инициативу проголосовали 415 депутатов, против - 119.

Расширение главного аэропорта страны обойдется британскому бюджету в $18,6 млрд. По мнению главы правительства Терезы Мэй, строительство простимулирует рост национальной экономики на фоне готовящегося выхода страны из Евросоюза.

В бизнес-кругах проект встретил активное одобрение; однако у него нашлось немало противников. Тревогу бьют экологи, которые предсказывают серьезное ухудшение обстановки в столице, а также сами лондонцы, особенно те, кто живет в непосредственной близости от Хитроу.

По словам активистов, аэропорт после строительства третьей полосы будет вырабатывать столько же углекислого газа, сколько вся Португалия. По уровню шума Хитроу уже обошел множество европейский аэропортов; самолеты приземляются и взлетают с него каждые 90 секунд.

В то время, когда в палате общин шли дебаты, в Вестминстерский дворец проникла группа активистов, выступающих против законопроекта. Около 12 человек улеглись на пол в центральном вестибюле. Через некоторое время они добровольно покинули дворец.