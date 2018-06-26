Евросоюз планирует программу помощи сирийским армянам, нашедшим приют в Армении, выделив на это 3 млн евро. Эти деньги пойдут на оплату их проживания и поддержку основанного ими бизнеса.

Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Хоа-Бин Аджемян.

«Для интеграции сирийских армян, нашедших приют в Армении, фонд ЕС «Мадад» сконцентрировал 3 млн евро. Наша первая цель – развитие возможностей сирийских армян, вторая – найти пути для более легкого жизнеобеспечения беженцев. Мы поможем сирийским армянам обосноваться здесь, поскольку у многих из них существуют проблемы с жильем»,- сказал руководитель отдела сотрудничества делегации ЕС в Армении Хоа-Бин Аджемян.

Сумма в 3 млн евро будет распределена следующим образом: по 1 млн евро пойдет на решение жилищных проблем, поддержку бизнеса и переобучение беженцев.

При этом активность фонда будет осуществляться через Красный Крест и организации помощи сирийским беженцам.

Анна Григорян