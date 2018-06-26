Европейские индексы - 25-06-18
МОСКВА, 26 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 июня:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.46% и составил 12270.33 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.92% и составил 5283.86 пункта, британский FTSE снизился на 2.24% и составил 7509.84 пункта, а российский RTSI снизился на 0.46% и составил 1120.23 пункта.
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