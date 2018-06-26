Призываю прививаться: Пашинян уверил, что Армения приобретет самые качественные вакцины

В августе что Армения приобретет самые качественные вакцины, вопрос обсужден в правительстве Армении. Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в ходе прямой трансляции на Facebook.

«Недавно в правительстве мы приняли решение о том, что Армения приобретет самые качественные вакцины, существующие в системе здравоохранения. В августе что Армения приобретет самые качественные вакцины. Все мои дети получали и продолжат получать все прививки.бывало, что у них повышалась температура, однако это естественная реакция. Мои дети вакцинировались как до моего премьерства, так и после, и никаких особых вакцин для них не завозится, они прививаются на общих основаниях»,- сказал он.

По его словам, есть определенный пессимизм в отношении прививок, однако призвал всех вакцинироваться, поскольку это важная задача для здравоохранения страны. «Вообще – и в любой стране, есть определенная статистика осложнений после вакцинации, это, конечно, печально, однако шризываю не распространять беспочвенные слухи»,- сказал он.

По его словам, если выяснится, что кто-то из врачей действовал недобросовестно, они этим займутся, а слухи о том, что завозятся плохие вакцины – из вредительства, являются абсурдными.

Он завершил свои слова тем, что сказал, что понимает все беспокойство по этому вопросу, и они обратят на него большое внимание.