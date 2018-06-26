Армянская сторона не начнет войну, это Азербайджан использует военную риторику: Пашинян

Армянская армия должна быть готова к любым событиям и ни на секунду не терять бдительности. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в прямом эфире в социальной сети Facebook, отвечая на вопрос граждан о ситуации на линии фронта.

«Среднее количество выстрелов в этот период, а также количество случаев нарушения прекращения огня в определенный период были низкими, достигнув уровня начала 2000-х годов. По текущим статистическим данным, после моего избрания премьер-министром (8 мая - ред.) наблюдается беспрецедентно низкий уровень нарушения режима прекращения огня. Несмотря на это, у нас также были жертвами», - сказал премьер-министр.

Никол Пашинян сообщил, что сегодня на фронте происходит определенное скопление азербайджанских войск, иногда оно увеличивается, иногда уменьшается, во всяком случае, происходит движение войск на передовой. В Нахичеване тоже наблюдается некоторая напряженность.

«Что касается возможности войны, то моя оценка и подход заключаются в том, что мы должны быть готовы к такому развитию в любое время. После моего избрания премьер-министром, мой приказ состоял в том, чтобы бдительность не была ослаблена ни секунду, ни на минуту. Я не могу сказать, что у нас беспрецедентная ситуация, у нас сложилась знакомая нам ситуация. Отметим только, что конфликт не решен. Мы, по сути, находимся в полувоенной ситуации, но это не значит, что мы должны отвлечься от нашей повседневной жизни. Мы должны продолжать нашу работу, а Вооруженные Силы выполняют свою работу», - сказал премьер-министр.

По его словам, руководство страны работает над повышением боеготовности армии, чтобы поддержанием воинского дух солдат, чтобы армия и Вооруженные силы почувствовали поддержку.

«Мы должны работать над устранением злоупотреблений, защитой солдат и обеспечением более комфортных условий для их службы. Если говорить о беспрецедентной ситуации, то у нас нет беспрецедентной ситуации. Если ситуация беспрецедентна по сравнению с последними годами, то она беспрецедентна с точки зрения относительного спокойствия. Повторяю, у нас есть дни, когда по уровню выстрелов и с точки зрения нарушений режима прекращения огня напряженность снижается до уровня 10-15-летней давности. Но, в общем, мы находимся в конфликте, его нельзя забывать ни на минуту. Мы должны твердо стоять на ногах», - отметил Пашинян.

Премьер-министр сказал, что армянская сторона не начнет войну, это Азербайджан использует военную риторику. Он выразил надежду, что власти Азербайджана поймут, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения, поскольку вооруженный конфликт принесет неизбежные последствия.

«Если в Азербайджане думают, что эти последствия не повлияют на них, то я думаю, что вообще не стоит подвергать такому испытанию ни одну страну. Наш девиз по-прежнему остается прежним - смелее», - добавил премьер-министр.