Бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян арестован

Бывший первый заместитель начальника Службы государственной охраны Армении Вачаган Казарян арестован решением следователя.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Специальной следственной службы Армении, Казарян подозревается в совершений преступлений по ст. 310.1 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 2 ст. 314.3 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, подделка, подчистка или внесение иных числовых записей или изменений, а также составление или выдача ложных документов в корыстных целях, или из иных личных побуждений) УК Армении, а также в представлении ложных сведений в декларации об имуществе и сокрытии подлежащих декларированию данных в соответствии с законом Армении “Об общественной службе”.

Следствие продолжается.