Александр Саргсян находится на свободе

Брат третьего президента Армении Александр Саргсян, который 25 июня был подвергнут приводу в полицию, освобожден. Об этом в беседе с Арменпресс сказал начальник Управления по связям с общественностью и СМИ полиции Ашот Агаронян.

“На данный момент он не в полиции”, - сказал Агаронян.

На уточняющий вопрос, вышущен ли Саргсян на свободу, Агаронян дал положительный ответ.