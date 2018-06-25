Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Александр Саргсян находится на свободе


Брат третьего президента Армении Александр Саргсян, который 25 июня был подвергнут приводу в полицию, освобожден. Об этом в беседе с Арменпресс сказал начальник Управления по связям с общественностью и СМИ полиции Ашот Агаронян.

На данный момент он не в полиции”, - сказал Агаронян.

На уточняющий вопрос, вышущен ли Саргсян на свободу, Агаронян дал положительный ответ.




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