Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Диана Гаспарян назначена исполняющим обязанности руководителя общины Вагаршапат


Решением премьер-министра Армении, Диана Гаспарян назначена исполняющим обязанности руководителя общины Вагаршапат (Эчмиадзин) Армавирской области Республики Армения.

Как сообщает Арменпресс, бывший глава общины Эчмиадзин Карен Григорян, сын сына депутата Манвела Григоряна, подал в отставку.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации