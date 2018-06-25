Россия предложила провести конференцию по безопасности Ближнего Востока

Россия предлагает провести конференцию стран Персидского залива по вопросам региональной безопасности. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

В понедельник Совет Безопасности ООН проводит дебаты по теме "Всеобъемлющий обзор ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки". На заседании Вершинин заявил, что необходимо начинать работу по укреплению безопасности в регионе Ближнего Востока.

"Мы готовы оказать посильное содействие, разговаривая с нашими партнерами в Иране, Израиле, Палестине, Сирии, Саудовской Аравии, Йемене, ОАЭ, Катаре, Египте, Турции и Турции и других странах региона. Конечной целью должно стать формирование такой архитектуры региональной безопасности, которая будет иметь подлинно инклюзивный характер", — сказал он.

"Первым шагом могло бы быть проведение конференции с участием стран Персидского залива, на которой обсуждались бы вопросы, связанные с обеспечением региональной безопасности. Понятно, что для этого понадобятся гарантии, в первую очередь, со стороны пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. В перспективе же такую конференцию можно было бы расширить и за счет других ближневосточных стран", — подчеркнул Вершинин.