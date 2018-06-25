Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею

Житель Австралии Карло Массетти трижды в течение одного месяца выиграл в лотерею. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщает 9news.

Сначала 59-летний житель Сиднея купил два билета, и оба оказались выигрышными. В общей сложности они принесли ему около 2,5 миллиона австралийских долларов (более 117 миллионов рублей. — Прим. ред.). По словам Массетти, он хотел поменять свой первый выигрышный билет, поскольку ему не нравилась комбинация чисел, но продавец отговорил его от этой затеи.

После этого он купил третий билет, благодаря которому выиграл еще 48 тысяч австралийских долларов (более 2,2 миллиона рублей. — Прим. ред.). Как сообщает издание, шанс выигрыша в этой лотерее составляет около 50 миллионов к одному.

Имя счастливчика стало известно благодаря его решению пожертвовать 50 тысяч долларов местной больнице.