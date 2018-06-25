В правительстве обсуждены возможности оказания поддержки реализации потенциальных инвестиционных программ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы государственной поддержки реализации инвестиционных программ.

“С первого дня формирования правительства мы заявляем, что инвестиции в Армению, в том числе иностранные, важны для нас. За это время состоялось множество контактов с инвесторами, и они сделали ряд замечаний, подняли вопросы. В результате обсуждений с инвесторами появилась такая идея: рассмотреть возможность применения принципа “одного инвестиционного окна”. В чем суть идеи? У инвестора будет конкретный адрес, куда он должен пойти для получения поддержки и реализации успешной инвестиции. Идея заключается также в том, чтобы этот потенциальный офис имел возможность и полномочия выполнять ряд функций, в том числе, в отношениях с государственными органами, которые необходимы для начала деятельности”,- сказал Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в этом контексте была затронута деятельность фонда “Бизнес Армения”, оказываемая им помощь инвесторам и предоставляемые услуги. Принимая во внимание предложение премьер-министра Пашиняна, участники совещания представили различные замечания, в том числе о деятельности вышеупомянутого фонда, и подчеркнули важность активной, непосредственной и открытой работы с потенциальными инвесторами, улучшения инвестиционной среды и расширения распространения информации о возможной поддержке. В этом плане была подчеркнута важность упрощения налогового администрирования и осуществления реформ.

Глава правительства также подчеркнул необходимость представления готовых инвестиционных проектов потенциальным инвесторам и реализации постинвестиционной поддержки, которая поможет зафиксировать конкретные результаты. Никол Пашинян поручил руководителям ответственных ведомств продолжить обсуждение этих вопросов с заместителем премьер-министра Тиграном Авиняном и представить в будущем четкие предложения.