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Агаси Дарбинян избран председателем Административного суда


Высший судебный совет 25 июня провел рабочую встречу с судьями Административного суда Армении.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи состоялись выборы председателя Административного суда. Голосовали 22 судьи Административного суда.

Большинством голосом председателем был избран Агаси Дарбинян, за которого проголосовали 6 судей.




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