Агаси Дарбинян избран председателем Административного суда

Высший судебный совет 25 июня провел рабочую встречу с судьями Административного суда Армении.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи состоялись выборы председателя Административного суда. Голосовали 22 судьи Административного суда.

Большинством голосом председателем был избран Агаси Дарбинян, за которого проголосовали 6 судей.