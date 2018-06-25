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Полиция подвергла приводу брата Сержа Саргсяна


Полиция подвергла приводу брата третьего президента Армении Александра Саргсяна. Об этом сообщил Арменпресс начальник управления по связям с общественностью и СМИ Ашот Агаронян.

Александр Саргсян подвергнут приводу по подозрению в незаконном ношении оружия с улицы Саят-Нова”, - сказал Агаронян.

В социальной сети Facebook распространилось видео, отмечается, что на нем запечатлен момент задержания Саргсяна.

 




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