Предстоящие на 26 июня мероприятия
17:58, Июнь 25, 2018
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- 21:53 Бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян арестован
- 21:34 Александр Саргсян находится на свободе
- 21:30 Предстоящие на 26 июня мероприятия
- 21:08 Диана Гаспарян назначена исполняющим обязанности руководителя общины Вагаршапат
- 21:04 Россия предложила провести конференцию по безопасности Ближнего Востока
- 20:36 Австралиец трижды за месяц выиграл в лотерею
- 20:28 В правительстве обсуждены возможности оказания поддержки реализации потенциальных инвестиционных программ
- 20:20 Армянский депутат с трибуны ПАСЕ направил послание военно-политическому руководству Азербайджана
- 20:05 В Казахстане задержали восемь человек по подозрению в подготовке терактов
- 19:02 Агаси Дарбинян избран председателем Административного суда
- 18:20 Полиция подвергла приводу брата Сержа Саргсяна
- 17:58 Предстоящие на 26 июня мероприятия
- 17:56 Южная Корея возобновила экономическое сотрудничество с КНДР
- 17:52 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-06-18
- 17:51 Азиатские индексы - 25-06-18
- 17:40 Президент Украины поздравил президента Армении с юбилеем
- 17:37 Подсудимый по делу о вооруженной группе в Норк-Мараше Ваан Ширханян отпущен на свободу
- 17:32 Бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян доставлен в СНБ
- 17:28 СМИ: в Иране проходят протесты против девальвации национальной валюты
- 17:19 Задержана жена Манвела Григоряна
- 17:08 Гринвичская королевская обсерватория заработала после 60-летнего перерыва
- 17:06 Мэр Раздана уходит в отставку
- 16:50 Германия призвала Турцию отменить режим ЧП
- 16:47 Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году
- 16:25 В парламенте Австралии обсуждается резолюция о признании Геноцида армян
- 16:23 Лавров и Зариф обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
- 16:04 Новый глава МИД Грузии высоко оценивает армяно-грузинские отношения
- 16:02 Военная полиция будет круглосуточно дежурить в аэропорту «Звартноц»
- 16:00 Тренера ФК “Ширак” подозревают в подкупе футболиста конкурирующего клуба
- 15:57 Reuters: ЕС введет санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы
- 15:44 Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
- 15:35 Дитрих сменил Соколова в межправкомиссиях с Арменией, Грецией, Латвией и Польшей
- 15:20 Состоялось заседание Совета безопасности Армении
- 15:10 В ПАСЕ – новый председатель
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