Южная Корея возобновила экономическое сотрудничество с КНДР

Сеул возобновляет экономические проекты с Пхеньяном, как передает Арменпресс, об этом сообщает южнокорейское министерство по делам национального объединения.

На этой неделе планируется провести переговоры по восстановлению железнодорожного и автомобильного сообщения между странами, а также по сотрудничеству в области лесного хозяйства.

Рабочие встречи по транспорту планируется провести 26 и 28 июня в демилитаризованной зоне, а встреча по лесному хозяйству намечена на 4 июля. Место ее проведения определят позднее.

Делегации на переговорах будут возглавлять чиновники на уровне заместителей министров транспорта и охраны окружающей среды, лесного хозяйства.