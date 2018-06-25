Азиатские индексы - 25-06-18

ТОКИО, 25 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.79% и составил 22338.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.95% и составил 1728.27 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.05% и составил 2859.34 пункта, а HANG SENG снизился на 1.29% и составил 28961.39 пункта.