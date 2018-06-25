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Президент Украины поздравил президента Армении с юбилеем


Президенту Армении Армену Саркисяну по случаю 65-летия направил поздравительное послание президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Уважаемый Армен Варданович!

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего 65-летия.

Убежден в необходимости эффективного продолжения армяно-украинского диалога во благо наших народов и государств.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на Вашей ответственной государственной деятельности.


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