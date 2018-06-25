Президент Украины поздравил президента Армении с юбилеем
17:40, 25 Июнь, 2018
Президенту Армении Армену Саркисяну по случаю 65-летия направил поздравительное послание президент Украины Петр Порошенко.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании говорится:
“Уважаемый Армен Варданович!
Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего 65-летия.
Убежден в необходимости эффективного продолжения армяно-украинского диалога во благо наших народов и государств.Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов на Вашей ответственной государственной деятельности.