Подсудимый по делу о вооруженной группе в Норк-Мараше Ваан Ширханян отпущен на свободу

Подсудимый по делу о вооруженной группе в административном районе Еревана Норк-Мараш, бывший замминистра обороны Армении Ваан Ширханян отпущен на свободу. Как сообщил Арменпресс, суд удовлетворил ходатайство адвоката об изменении меры пресечения, учитывая поручительство депутатов НС от фракции “Выход” Сасуна Микаэляна и Овика Агазаряна.

Напомним, 25 ноября 2015 года в результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников Службы национальной безопасности Армении была обезврежена организованная преступная группировка, которая планировала ряд тяжких преступлений на территории республики (против граждан, отдельных ветвей власти и госорганов). В Следственном управлении СНБ Армении было возбуждено уголовное дело по ч.1 и 2 ст.223 («Создание преступного сообщества или руководство преступным сообществом» и «Участие в преступном сообществе») и ч.3 ст.235 («Незаконное приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного огнестрельного оружия и патронов к нему), боеприпасов, патронов к нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой»). Артур Варданян и свыше 20 членов созданной им преступной группы, в том числе женщины, были заключены под стражу.

А 19 декабря 2015 года в рамках уголовного дела был задержан бывший заместитель министра обороны республики Ваан Ширханян. Как передавала пресс-служба СНБ, В. Ширханян подозревался в участии в преступном сообществе, созданном Артуром Варданяном. В частности, он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2. ст.223 («Участие в преступном сообществе») УК Армении.