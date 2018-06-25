В парламенте Австралии обсуждается резолюция о признании Геноцида армян

Впервые в федеральном парламенте Австралии состоялись обсуждения в связи с резолюцией о признании Геноцида армян. Как передает Арменпресс, об этом сообщает комитет Ай-Дата Австралии.

Обсуждаемая резолюция признает “чрезвычайные гуманитарные усилия Австралии ради сирот и других лиц, переживших Геноцид армян, а также других христианских меньшинств Османской империи, включая греков и ассирийцев”.

Поддержка со стороны двух партий парламента свидетельствует о том, что Палата представителей сделала важный шаг в направлении признания Геноцида армян.

“В память о жертвах Геноцида армян и тех австралийцев, которые пришли им на помощь, мы направляем сигнал о том, что события, начавшиеся в 1915 году, - это не просто какой-то обычный случай в истории. Если мы не сможем признать зло, которое было совершено против армян, этим мы просто поддержим тех, кто думает, что можно нарушать самое важное право человека – право на жизнь”, - сказал депутат Трент Циммерман.