Reuters: ЕС введет санкции в отношении 11 официальных лиц Венесуэлы

Европейский союз введет санкции против 11 официальных лиц Венесуэлы в знак протеста против переизбрания президента Николаса Мадуро на состоявшихся 20 мая выборах, которые, с точки зрения ЕС, не были свободными и честными.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Санкции не будут распространяться на венесуэльского президента Николаса Мадуро, Евросоюз сначала намерен оказать давление на его окружение, сообщили источники агентства. Ограничительные меры будут введены в форме запрета на въезд в ЕС и замораживания активов. Имена тех, кого затронут санкции, пока не сообщаются.