Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях

Принцу Гарри и Меган Маркл запретили есть блюда, в которых содержится чеснок, во время их официальных визитов и путешествий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Express.

Как сообщает источник, такие меры в королевской семье принимаются, чтобы избежать неприятного запаха изо рта.

Также оказалось, что королева Елизавета II ненавидит чеснок и запрещает добавлять его в еду. «Мы никогда не готовим блюда с чесноком или большим содержанием лука. Королева этого ни за что не позволит», — рассказал шеф-повар Букенгемского дворца Даррен Макгрейди.

Сама Меган Маркл поделилась, что одно из ее любимых блюд — «филиппинский адобо из курицы» — содержит очень много чеснока, но в путешествиях ей придется от него отказаться. Однако герцогине Сассекской разрешено готовить его дома, когда официальных поездок не запланировано.