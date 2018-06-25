Полиция осуществляет операцию в компании «Эллипс»

В рамках возбужденного 6-м отделом Полиции уголовного дела в данный момент проводятся обыски по ряду адресов, связанных с компанией «Эллипс». Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления по информации и связям с общественностью полиции Армении Ашот Агаронян.

«В рамках уголовного дела проводятся следственные мероприятия»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, управление по противодействию коррупции и экономическим преступлениям Главного управления по борьбе с организованной преступностью Полиции Армении ранее выявило махинации в компании ООО "Security Dream". Согласно полученным данным, руководство компании ООО "Security Dream" допустило злоупотребления. В рамках проведенного предварительного расследования выяснилось, что в 2011, 2013 и 2017 гг. между компанией и Дорожной полицией был заключен договор о закупке для государственных нужд систем контроля за дорожным движением и предоставлении услуг.По предварительным данным выяснилось, что для обслуживания составленных систем компания "Security Dream" заключила договор с компанией "Еllips GA" с целью хищения средств. В частности, в соответствии с заключенным в 2017 году договором, в период с февраля 2017 года по июнь 2018 года были заключены поддельные исполнительные акты о якобы предоставленных услугах, на основании которых были составлены поддельные отчетности и представлены в Дорожную полицию. В результате руководство "Security Dream" и "Еllips GA" получили от государства 1 млрд. драмов ($2 073 828)"Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (6-й отдел) полиции Армении 20-го июня провели специальную операцию в офисе ООО "Security Dream".