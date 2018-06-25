"Мир Юрского периода 2" стал лидером проката в США

Сборы фильма "Мир Юрского периода 2" (Jurassic World: Fallen Kingdom) составили за дебютную неделю проката в США $150 млн. При этом сборы за пределами Штатов, где картина вышла на экраны на две недели раньше, уже достигли $561 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таким образом, общие сборы картины на данный момент составили $711,5 млн.

Между тем портал Rotten Tomatoes дал фильму испанского режиссера Хуана Антонио Байона всего 50% на собственной шкале рейтинга, заметив, что "подлинно волнующие моменты все убывают" в знаменитой франшизе. Тем не менее, зрители отозвались о картине более позитивно, уровень их симпатий, по подсчетам того же портала, составляет 63%.

"Мир Юрского периода 2" также продемонстрировал, что китайский кинорынок остается для Голливуда важнейшим. К сегодняшнему дню билеты на фильм были проданы в Китае на $202,6 млн. При этом в первый день показа на китайском рынке картина собрала $34,4 млн, обеспечив интерес зрителей и в дальнейшие дни.

Однако, по прогнозам маркетологов, "Мир Юрского периода 2" не сумеет преодолеть рубеж в $1 млрд кассовых сборов и стать 35-ым фильмом по этому показателю в мировом кинематографе. За первую неделю проката предыдущая картина франшизы - "Мир юрского периода" (Jurassic World, 2015) режиссера Колина Треворроу собрала на рынке Северной Америки $208,8 млн. При этом за пределами США фильм принес за дебютную неделю более $500 млн, что стало абсолютным рекордом в мировом кинематографе. В итоге картина сделала всемирные сборы в размере $1,672 млрд.

Только еще один фильм франшизы сумел перешагнуть рубеж кассовых сборов в $1 млрд. Это лента "Парк Юрского периода" (Jurassic Park, 1993) режиссера Стивена Спилберга. Ее результат – $1,029 млрд.

Тем не менее, нынешний коммерческий результат ленты "Мир Юрского периода 2" подтверждает мнение тех, кто считает, как и основоположник этой франшизы Стивен Спилберг, что ее потенциал еще полностью не исчерпан.

Стивен Спилберг продолжает активно участвовать в развитии проекта. Он неизменно выступал в качестве консультанта. Уже стало известно, что Спилберг будет одним из продюсеров шестой картины франшизы, которая фигурирует под условным названием "Парк Юрского периода 3".

Для ее создания в режиссерское кресло возвращается Колин Треворроу. Дата выхода фильма на экраны намечена на 11 июня 2021 года.

Второе место в прокате Северной Америке по итогам минувшей недели занял анимационный мультфильм "Суперсемейка 2" (Incredible 2) режиссера Брэда Берда компании Walt Disney Pictures с $81 млн. Эта была его вторая неделя в прокате

Между тем за дебютную неделю показа в кинотеатрах США и Канады лента заработала $182 млн, что почти на $20 млн превысило прогнозы его создателей. Тем самым сиквел "Суперсемейки", (2004 год) стал самым кассовым фильмом мультфильмом за свою первую неделю показа, оттеснив на вторую позицию этого рейтинга "В поисках Дори»" (Finding Dory, 2016) с $135 млн.

Одновременно "Суперсемейка 2" установила и новый рекорд Голливуда, выйдя на первое место по размерам кассовых сборов за фильмы с рейтингом PG – "детям рекомендуется смотреть ленту с родителями". До этого первую позицию занимала картина "Красавица и чудовище" (Beauty and the Beast, 2017) с $174,7 млн за дебютную неделю.

Среди фильмов всех категорий "Суперсемейка 2" по этому показателю находится на восьмой позиции, сразу за ней следует картина студии Marvel "Первый Мститель: Противостояние" (Captain America: Civil War, 2016) с $179,1 млн.

Тем самым режиссер Брэд Берд продолжил успех своей ленты "Суперсемейка", которая завоевала Оскара за лучший анимационный фильм. Всемирные сборы картины "Суперсемейка" составили $633 млн.





