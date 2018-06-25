Страус бросился в зрительный зал во время представления в казанском цирке
Страус выбежал с арены цирка в Казани, одного ребенка он клюнул, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Видеоролик с произошедшим появился в интернете. На нем видно как птица выбегает с манежа к зрителям. Зрители в панике стали кричать и покидать свои места.
Ведущий программы попросил сохранять спокойствие и принес извинения за случившееся.
Дрессировщику в конечном итоге удалось совладать с птицей и увести ее с манежа под аплодисменты зрителей. Несмотря на произошедшее, часть зрителей вернулась на свои места, и программа была продолжена.
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