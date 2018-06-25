Время в Ереване: 11:07:36,   25 Июнь

Страус бросился в зрительный зал во время представления в казанском цирке


Страус выбежал с арены цирка в Казани, одного ребенка он клюнул, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Видеоролик с произошедшим появился в интернете. На нем видно как птица выбегает с манежа к зрителям. Зрители в панике стали кричать и покидать свои места.

Ведущий программы попросил сохранять спокойствие и принес извинения за случившееся.

Дрессировщику в конечном итоге удалось совладать с птицей и увести ее с манежа под аплодисменты зрителей. Несмотря на произошедшее, часть зрителей вернулась на свои места, и программа была продолжена.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации