Страус бросился в зрительный зал во время представления в казанском цирке

Страус выбежал с арены цирка в Казани, одного ребенка он клюнул, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Видеоролик с произошедшим появился в интернете. На нем видно как птица выбегает с манежа к зрителям. Зрители в панике стали кричать и покидать свои места.

Ведущий программы попросил сохранять спокойствие и принес извинения за случившееся.

Дрессировщику в конечном итоге удалось совладать с птицей и увести ее с манежа под аплодисменты зрителей. Несмотря на произошедшее, часть зрителей вернулась на свои места, и программа была продолжена.