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Лионелю Месси в Бронницах в день рождения вручили 60-килограммовый торт


Лидера сборной Аргентины Лионеля Месси поздравили с днем рождения на базе команды в подмосковных Бронницах в воскресенье, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

24 июня звезде аргентинской сборной и "Барселоны" исполнился 31 год.

В честь пятикратного обладателя "Золотого мяча" состоялся торжественный концерт, в конце которого был вынесен праздничный торт в виде шоколадной статуи игрока в натуральную величину. Вес кондитерского изделия составил 60 кг.




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