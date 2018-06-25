В Дагестане более 800 человек ищут троих пропавших детей

Более 800 человек участвуют в поисках трёх пропавших детей в Гергебильском районе Дагестана. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в региональных управлениях МВД и МЧС.

По данным МВД региона, в воскресенье мужчина заявил в полицию, что примерно в 17.30 мск его дочь вместе с двумя девочками 2011 года рождения ушли из дома и не вернулись.

"На поиски детей поднят весь личный состав МВД. Поисковые мероприятия продолжались до глубокой ночи и были с утра возобновлены", — рассказал представитель ГУ МВД по республике.

Как отмечает МЧС, трое детей семи — восьми лет пропали в селе Кикуни Гергебильского района.

"Всего привлечено на поиски 828 человек и 12 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по республике 28 человек и семь единиц техники", — заявил представитель ГУ МЧС по региону.

По его словам, в поисках участвуют сотрудники полиции, спасатели, а также местные жители.