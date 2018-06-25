Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа и Эйлат будут участвовать в конкурсе на проведение "Евровидения", которое должно состояться в 2019 году в Израиле, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Сообщения об этом появились на израильских информационных каналах со ссылкой на чиновника в министерстве финансов. По словам источника, представители израильской корпорации телерадиовещания "Кан" — ответственной за организацию песенного праздника — запросили от 16 до 22 миллионов долларов на его проведение.

Первоначально планировалось, что "Евровидение-2019" должно состояться в Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре после победы израильтянки Неты Барзилай на нынешнем конкурсе в столице Португалии написал в Twitter: "В следующем году – в Иерусалиме!".

Но на недавней встрече в Женеве руководство конкурса "Евровидение" в лице Европейского вещательного союза (EBU) дало понять представителям израильской корпорации телерадиовещания, что предпочли бы другой город.