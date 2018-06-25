Союз добровольцев «Еркрапа» против роспуска этой организации. Как передает «Арменпресс», об этом сказал зампредседателя Союза добровольцев «Еркрапа» Гамлет Айрапетян. По его словам, он не представляет суд, который выскажется за роспуск Союза добровольцев «Еркрапа».

«В этой жизни возможно все, однако это не по сердцу добровольцам»,- сказал он, добавив, что добровольцы сделали для страны все, не требуя себе лавров.

Прежний председатель Союза добровольцев «Еркрапа» Манвел Григорян оказался в центре корруппционного скандала, после чего многие покинули ряды организации, однако многие вступили в Союз.

По его словам, из правления Союза добровольцев «Еркрапа» должны уйти еще 65 человек, которые не проявляли активность, не участвовали в заседаниях.

На вопрос, кого они представляют на посту следующего председателя Союза добровольцев «Еркрапа», зампредседателя Союза добровольцев «Еркрапа» Гамлет Айрапетян ответил, что вопрос выборов следующего председателя Союза добровольцев «Еркрапа» будет обсужден на съезде организации.

21-го июня члены Союза решили прекратить полномочия председателя Союза добровольцев «Еркрапа» Манвела Григоряна.

19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении к депутату НС Армении, генералу Манвелу Григоряну меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Как сообщалось ранее, депутаты Национального Собрания Армении 19 июня на внеочередном заседании тайным голосованием дали согласие на лишение свободы депутата НС РА от фракции РПА, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» генерала Манвела Григоряна. Итоги голосования: из 82 бюллетеней недействительными признаны 2, «против» проголосовали 3 парламентария. «За» проголосовали 77 депутатов.

Ранее депутаты Национального Собрания Армении дали согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС РА от фракции РПА, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» генерала Манвела Григоряна. Итоги голосования: из 85 бюллетеней недействительным признан 1, «против» проголосовали 3 парламентария.«За» проголосовали 81 депутат.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, с учетом вышесказанного, уже дал санкции возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС РА от фракции РПА, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» генерала Манвела Григоряна, привлчь его в качестве обвиняемого по 3 уголовным делам. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился в суд с ходатайством об аресте Манвела Григоряна

15-го июня в следственном управлении СНБ Армении было возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 235-й УК Армении, в отношении Манвела Григоряна.

17.06.2018, с учетом обстоятельства особой следственной субъектности подозреваемого, дело было передано в ведение старшего следователя ОСС Армении

На основании добытых в ходе обыска во владениях подозреваемого доказательств и в ходе дальнейших следственных действий в тот же день в ОСС Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК Армении – о хищениях в особо крупных размерах, которое было присоединено к возбужденному до этого уголовному делу.

Кроме того, 17.06.2018 было принято в производство еще 2 уголовных дела по ст. 235 УК Армении о незаконном хранении оружия в отношении Манвела григоряна и членов его семьи.

С учетом большого объема предстоящего расследования, была создана объединенная следственная группа в составе следователей из СНБ и ОСС Армении.

СНБ и полиция Армении осуществляют совместные следственные действия и оперативно-разведывательную работу – для всестоеоннего и полномерного расследования указанных уголовбтх дел, о результатх которых будет следовать незамедлительная информация.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян также распорядился создать совместную следственную группу из специалистов обеих служб с целью продолжения предварительного следствия.

С учетом указанного, генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с ходатайством о возбуждении уголовного дела в отношении депутата НС Армении Манвела Григоряна и согласии на лишение его свободы, в рамках внеочередного заседания НС Армении, созванного правительством Армении на 19-е июня.

В результате проведенных сотрудниками СНБ оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что депутат НС, председатель добровольческого союза «Еркрапа» Манвел Григорян войдя в предварительный сговор с другими лицами, незаконно приобрел и хранил оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 235. В рамках дела проведен обыск в доме, на даче, иных принадлежащих Манвелу Григоряну помещениях. Обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. Манвел Григорян подвергнут приводу по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 235. В соответствие со статьей 96 Конституции, о лишении депутата свободы незамедлительно проинформированы председатель НС Армении, президент страны.

Сотрудники службы национальной безопасности Армении в рамках работ по борьбе с организованной преступностью, по уголовному делу, возбужденному по признакам части 2-й статьи 235-й УК Армении (Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), 16-го июня провели обыск в зоне отдыха на улице Лчапнья в селе Аршалуйс Армавирской области, по праву собственности принадлежащей генералу Манвелу Григоряну, а также в принадлежащем ему особняке в Эчмиадзине, расположенном по адресу ул.Алавердяна 46.



«Зона отдыха, принадлежащая Манвелу Григоряну, была превращена в оружейный склад и автопарк с десятком ретро и современных автомобилей. Дача в Акналиче служила для генерала также как склад для продуктов питания, средств гигиены, медикаментов, военной формы, на которых была пометка «для солдата». Из писем при коробках, адресованных военнослужащим, очевидно, что содержимое коробок представляет собой отправленную еще в дни апрельской войны 2016 года помощь для солдат на передовой», - сообщает пресс-центр СНБ.



«Солдатские сорочки, носки, лекарства, бинты, повязки, таблетки… Следственное управление СНБ в рамках следствия по уголовному делу, возбужденному по части 2-й статьи 235-й УК Армении, выяснит, почему это все оказалось в Акналичской зоне отдыха героя Арцаха», - отмечается в сообщении.

На складе в зоне отдыха были собраны также продукты питания, отправленные солдатам из десятков детских садов, школ и общин республики – сгущенное молоко, макаронные изделия, томатная паста, консервированное мясо и овощи, средства гигиены, туалетная бумага. При обыске были обнаружены также продукты питания со специальной маркировкой «для солдата», поставленные Министерству обороны , которые не подлежат продаже или использованию для других нужд.СНБ сообщает также об обнаруженных и изъятых с принадлежащей Манвелу Григоряну территории боеприпасах.В ходе обыска в зоне отдыха по адресу село Аршалуйс, дом 28 были конфискованы 18 противотанковых минометов типа «ПГ-7»; 20 штук гранат типа «Ф-1»; 21 589 штук патронов различного калибра; 12 400-граммовых брикета тротиловой взрывчатки; 27 взрывателей типа «КД»; 2 дула от пулемета и ряд других боеприпасов. Из принадлежащего Манвелу Григоряну особняка в Эчмиадзине, расположенного по адресу улица Алавердяна, дом 46, было конфисковано 79 ружей с заводскими номерами; 39 пистолетов с заводскими номерами; 12 300 штук патронов разного калибра. В особняке были также обнаружены десятки сертификатов о собственности.В доме отдыха, принадлежащем Манвелу Григоряну, было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Был обнаружен также ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны, и машина Скорой помощи. Они были предоставлены в дар Армии обороны представителями армянской общины России, которые М.Григорян оформил на имена своих родственников и перевез в свой собственный автопарк.В доме отдыха депутата Национального Собрания есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб. На основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для кормления животных в собственном зоопарке.Следствие по уголовному делу продолжается, о процессе и результатах которого будет предоставлена дополнительная информации.