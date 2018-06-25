В повестке летней сессии ПАСЕ – ряд вопросов, связанных с Азербайджаном

В повестку летней сессии ПАСЕ, которая начнется 25-го июня, включен ряд вопросов, связанных с Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», 25-26-го июня в ПАСЕ будут обсуждаться прошедшие в 2018 году в Азербайджане досрочные президентские выборы и будет подготовлен доклад «Политзаключенные в Азербайджане».

Доклад о досрочных президентских выборах в Азербайджане представит 25-го июня румынский депутат Риекард Баде; в докладе будут даны оценки соответствия выборов еврпейским стандартам и демократии.

26-го июня депутат от Люксембурга Ива Крушен представит доклад о нарушениях прав ряда организаций в ряде стран, включая Азербайджан.

Особое внимание в докладе будет уделено законодательным ограничениям прав общественных организаций и созданию атмосферы ненависти.