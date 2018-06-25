Китайцам нравится армянское гранатовое вино: в городе Циндао представлен винный туризм в Армении

Выставка, прошедшая в китайском городе Циндао, позволила выяснить, что китайцам особенно нравится армянское гранатовое вино, а некоторые сорта армянского вина им не особо понравились, что может стать индикатором для армянских виноделов.

В беседе с «Арменпресс» директор Фонда развития туризма Армении Ара Хзмалян представил детали китайской выставки.

По его словам, любые хорошие товары способствуют формированию имиджа страны и повышению к ней интереса. «Четыре дня мы принимали нессякаемый поток посетителей, и я думал – а сможем ли мы удовлетворить спрос? На сегодня – нет, у нас есть проблемы с объемами виноделия»,- сказал он.

Фонд развития туризма Армении 15-18-го июня принимал участие в выставке в Циндао. В выставке принимали участие также фонды виноградарства, виноделия и «Фестиваля Арени».

«Мы только начинаем зондировать китайский рынок, а его трудно сравнить с любым другим. Мы поняли – невозможно таргетировать весь Китай, надо работать с отдельными городами и направлениями. Сейчас мы проводим исследования, основываясь на ранее полученных данных»,- сказал он.

По его словам, одно дело – войти на китайский рынок, что требует определенных затрат и вложений, другое – принимать туристические потоки китайцев. Надо учесть – насколько Армения готова к этому, включая такие моменты, как знание языка, вывески, информационные материалы и прочее на китайском, поскольку многие китайцы не владеют русским или английским.