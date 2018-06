ФИФА проверит поведение членов немецкой сборной, дразнивших шведскую команду

Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении членов делегации сборной Германии, которые позволили себе неуважительное поведение в отношении сборной Швеции сразу после окончания матча между этими командами во втором туре группового этапа ЧМ в России, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщает Daily Mail, речь идет о представителе пресс-службы немецкой сборной Ули Фойгте и менеджере команды по логистике Георге Бехлау.

Матч в Сочи завершился победой немцев, которые в меньшинстве смогли обыграть соперника благодаря голу в компенсированное время, который со штрафного провел Тони Кроос.

В объективы камер попал эпизод, в ходе которого Фойгт и Бехлау направились в сторону скамейки шведов, позволив себе неуважительные высказывания и жесты. В ответ в их сторону бросились представители шведской делегации, включая некоторых футболистов.

При этом немецкая команда извинилась за инцидент на следующий день после матча.

"Это была эмоциональная игра. В конце та или иная реакция или жесты членов нашей делегации в адрес шведской скамейке запасных были слишком эмоциональными. Мы принесли свои извинения тренеру сборной Швеции и его команде", - говорится в заявлении сборной Германии, размещенном в твиттере.

German officials taunt Sweden bench after final whistle, and handbags come out.

pic.twitter.com/44dqWdqPTa