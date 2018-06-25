Участники акции протеста перекрыли вход в мэрию Еревана: после заявления помощника премьер-министра они разошлись

С ночи участники акции протеста перекрыли вход в мэрию Еревана, не разрешая пройти сотрудникам мэрии. Их привел сюда опубликованный ночью видеоматериал об имуществе мэра Еревана Тарона Маргаряна. Опубликованный материал был предоставлен FACT TV (First AntiCorruption TV, первым антикоррупционным каналом) и собран по инициативе помощника премьер-министра Армении по борьбе с коррупцией Арена Мкртчяна.

Организатор протестной акции Микаэл Назарян сказал, что произошло преступление, и виновные должны быть наказаны, и на данный момент они не требуют отставки мэра, а стимулируют раскрытие преступления.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» прибывший на место член совета старейшин Еревана от блока «Елк» Овик Азарян сказал, что отставка мэра была бы политически верным шагом. По его словам, Тарон Маргарян должен уйти, поскольку он более не является представителем партии большинства.

После того, как в Facebook последовало заявление помощника премьер-министра Армении по борьбе с коррупцией Арена Мкртчяна о том, что весь материал, снятый FACT TV (First AntiCorruption TV, первым антикоррупционным каналом) передан в СНБ и будет присовокуплен к материалам по фонду «Ереван», участники акции протеста разошлись.

Один из организаторов акции Григор Григорян сказал, что, поскольку их требование о возбуждении уголовного дела оказалось удовлетворено, они открывают вход в мэрию.

Участники акции протеста хотели пройти в музей истории Еревана, однако дверь была закрыта, и ее для них не открыли.