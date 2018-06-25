Три тысячи человек эвакуируют в Калифорнии из-за сильных лесных пожаров
Власти штата Калифорния распорядились провести эвакуацию около трех тысяч человек из населенного пункта Спринг-Вэлли из-за природных пожаров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Лесные пожары бушуют на севере штата с субботы. За это время огонь уничтожил десятки строений, в том числе и жилые дома. При этом, спасатели отмечают, что ситуация осложняется сильным порывистым ветром.
Для борьбы с природными пожарами задействованы более 230 пожарных, которые используют специальную технику, в том числе вертолеты.
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