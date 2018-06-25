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Бако Саакян присутствовал на церемонии освящения крестов и колоколов Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы


24 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии освящения крестов и колоколов Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.


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