Бако Саакян присутствовал на церемонии освящения крестов и колоколов Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы

24 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественной церемонии освящения крестов и колоколов Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы в Степанакерте.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.