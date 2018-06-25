Фонд «Бизнес Армения» принимал участие в мероприятии ЕБРР в Лондоне

Исполнительный директор фонда «Бизнес Армения» Армен Авак Авакян и уже бывший руководитель связей с донорами фонда Арман Удумян приняли участие в мероприятиях программы ЕБРР «Развивающаяся Европа» в Лондоне. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Бизнес Армения».

Исполнительный директор фонда «Бизнес Армения» Армен Авак Авакян и уже бывший руководитель связей с донорами фонда Арман Удумян приняли участие в приеме, организованном ЕБРР в Вестминстерском дворце.

В ходе мероприятий программы ЕБРР «Развивающаяся Европа», представители фонда «Бизнес Армения» провели ряд встреч в Лондоне, на которых обсудили программы по сотрудничеству. Исполнительный директор фонда «Бизнес Армения» Армен Авак Авакян и Арман Удумян представили инвестиционную среду в Армении, политику нового правительства, опыт фонда «Бизнес Армения».

«Это была уникальная возможность встретиться с представителями 22 партнерских организаций. Мы приехалив Лондон с запасом интересных идей, возвращаемся с предварительными договоренностями о сотрудничестве»,- сказал уже бывший руководитель связей с донорами фонда Арман Удумян.

В ходе различных конкурсов, заявленных на мероприятии ЕБРР, фонд «Бизнес Армения» был выдвинут в номинации «Стимуляция инвестиций».

»,- сказал исполнительный директор фонда «Бизнес Армения» Армен Авак Авакян.