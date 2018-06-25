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Количество бензина, предоставляемого для машин, обслуживающих аппарат правительства Армении, сократится


С сегодняшнего дня количество бензина, предоставляемого для машин, обслуживающих аппарат правительства Армении, сократится в два раза. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook руководитель аппарата правительства Армении Армении Эдуард Агаджанян. «Таким образом ежегодно можно будет сэкономить как минимум 56 млн драмов», - пишет руководитель аппарата правительства Армении Армении Эдуард Агаджанян.


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