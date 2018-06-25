В Ереване гражданин рассылал в «Facebook» сообщения с угрозами убийства

В отделении полиции Арабкирского района в 14:00 22-го июня было получено сообщение о том, что пользователь соцсети Facebook Карен Сатян рассылает сообщения с угрозами убийства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Сообщение сделал адвокат. В ходе расследования выяснилось, что угрозы рассылал 33-летний житель Еревана, пользователь соцсети Facebook Карен Сатян, который явился в отделение полиции и дал разъяснения.

Подготавливаются материалы.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.