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В Ереване гражданин рассылал в «Facebook» сообщения с угрозами убийства


В отделении полиции Арабкирского района в 14:00 22-го июня было получено сообщение о том, что пользователь соцсети Facebook Карен Сатян рассылает сообщения с угрозами убийства. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Сообщение сделал адвокат. В ходе расследования выяснилось, что угрозы рассылал 33-летний житель Еревана, пользователь соцсети Facebook Карен Сатян, который явился в отделение полиции и дал разъяснения.

Подготавливаются материалы.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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