Раскрыто разбойное нападение на «Фаст Кредит капитал»

Полиция раскрыла подробности разбойного нападения на ЗАО УКО «Фаст Кредит капитал». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Как сказано в сообщении, 2-го апреля было получено сообщение о вооруженном нападении неизвестного на филиал организации в общине Аван. Вооруженный пистолетом и гранатой нападавший похитил 6 341 000 драмов (около $13150).23-го июня Айк А., 1989 года рождения, лично явился к сотрудникам СНБ и полиции управления города Еревана, и признался в совершении разбойного нападения. Айк А. задержан.Осуществляются мероприятия по обнаружению орудий преступления. Следствие продолжается.