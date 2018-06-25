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Раскрыто разбойное нападение на «Фаст Кредит капитал»


Полиция раскрыла подробности разбойного нападения на ЗАО УКО «Фаст Кредит капитал». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Как сказано в сообщении, 2-го апреля было получено сообщение о вооруженном нападении неизвестного на филиал организации в общине Аван. Вооруженный пистолетом и гранатой нападавший похитил 6 341 000 драмов (около $13150). 

23-го июня Айк А., 1989 года рождения, лично явился к сотрудникам СНБ и полиции управления города Еревана, и признался в совершении разбойного нападения. Айк А. задержан. 

Осуществляются мероприятия по обнаружению орудий преступления. Следствие продолжается.

 




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